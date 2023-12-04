«صحة سوهاج» تناقش الاستعدادات النهائية لانتخابات الرئاسة

عقد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اجتماعا مع مديري العموم والإدارات الفنية والإدارية بالمديرية، بالإضافة إلى مديري الإدارات الصحية في المحافظة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تحت شعار «مصر أولا»، لمناقشة الاستعدادات النهائية والترتيبات الصحية للانتخابات الرئاسية.

وحث وكيل وزارة الصحة في سوهاج العاملين في القطاع الصحي والمواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، وأكد أهمية رد الجميل لمصر من خلال المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، لمواصلة مسيرة البناء والتنمية.

التطور والتفكير في المستقبل

وأشار وكيل صحة سوهاج إلى التطورات التي شهدها القطاع الصحي في المحافظة والتحسينات التي تمت فيه، داعياً الجميع للنظر إلى هذا التطور والتفكير في المستقبل.

وأكد وكيل وزارة الصحة أهمية مشاركة جميع العاملين في القطاع الصحي وجميع المواطنين في الانتخابات الرئاسية، وأشار إلى أنه يجب توفير التسهيلات اللازمة لهم للمشاركة في هذا الاستحقاق الوطني، كما وجه مديري الإدارات الصحية بالتأكد من جاهزية مقار اللجان الانتخابية في المنشآت الصحية التابعة للمديرية.

وأكد وكيل المديرية أن جميع العاملين في القطاع الصحي يدركون أهمية المشاركة وأن رسالتهم هي «نعم» لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة والتنمية.