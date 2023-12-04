تقرير يكشف تزايد العداء للإسرائيليين في الغرب ويحذر من السفر للخارج 

كشف تقرير داخلي في دولة الاحتلال الإسرائيلي عن تزايد العداء للإسرائيلين في كثير من دول العالم، على خلفية العدوان الوحشي المستمر على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، والذي أسفر عن استشهاد ما يزيد على 15 ألف فلسطيني، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال.

وبينما يسارع عدد كبير من الإسرائيليين بمغادرة الدولة العبرية، في أعقاب عملية «طوفان الأقصى»، التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية في عدد من المستعمرات في غلاف قطاع غزة، يوم 7 أكتوبر الماضي، دعا التقرير الأمني الإسرائيليين إلى تجنب السفر إلى عدد من الدول، من ضمنها دول غربية حليفة، بزعم «تزايد العداء للسامية».

مجلس الأمن القومي يدعو الإسرائيليين لإعادة النظر في السفر للخارج

وأكد تقرير لمجلس الأمن القومي، كشفت عنه وسائل إعلام في دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، على توصيته بأن يعيد الإسرائيليون النظر في جميع رحلاتهم الخارجية، وحث الأشخاص الذين يحتاجون إلى السفر للخارج، على تجنب إظهار هويتهم اليهودية والإسرائيلية.

ووفقاً لتحديثات بشأن ترتيبات السفر، تم تأثير دول عدة في أوروبا الغربية، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، كما تم تأثير دول أخرى، مثل أستراليا وروسيا، وحتى في أمريكا الجنوبية، بما في ذلك الأرجنتين والبرازيل، بحسب ما ذكرته شبكة «تايمز أوف إسرائيل».

وأوصى مجلس الأمن القومي بدولة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ احتياطات إضافية، أثناء تواجدهم في هذه البلدان.

تحذير من السفر إلى العديد من البلدان

وبحسب التقرير، فقد رفع المجلس الأمني الإسرائيلي مستوى التحذير في عدد من البلدان في أفريقيا، مثل جنوب أفريقيا وإريتريا، وفي آسيا الوسطى، مثل أوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان، وأوصى بتأجيل السفر غير الضروري إلى هذه البلدان.