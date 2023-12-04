تصريحات غريبة للخارجية الأمريكية: لا دليل بعد على تعمد إسرائيل قتل المدنيين

زعمت وزارة الخارجية الأمريكية أنه من السابق لأوانه تقييم ما إذا كانت إسرائيل تستجيب للنصيحة الأمريكية فيما يتعلق بحماية المدنيين خلال عملياتها العسكرية التي تشنها حاليًا على قطاع غزة، موضحة أن مسؤولين في إسرائيل اطلعوا الحكومة الأمريكية على خططهم لتقليل سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، وأضافت: «لم نر أي دليل على أن إسرائيل تقتل المدنيين عمداً».

واشنطن: إسرائيل «تتحسن» في حماية المدنيين

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن «إسرائيل تحسنت» في تعاملها مع المدنيين في قطاع غزة، إذ أن إسرائيل ترسل الكثير من التحذيرات إلى المناطق التي سيتم قصفها، لتحذير المدنيين حتى يتواجهوا إلى أماكن أكثر أمانًا، وفق ما نشرت قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضافت الخارجية الأمريكية أنه «في خضم الحرب في قطاع غزة، وبالتالي فإننا لا نزال نتوقع سقوط المزيد من الضحايا المدنيين، نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة»، تابعت: «هذا صحيح للأسف في جميع الحروب».

وأكدت الخارجية الأمريكية «أننا نعتقد أنه تم قتل عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين، وتحدثنا مع إسرائيل لتقليل أعداد الضحايا├.

تغييرات في العمليات العسكرية بجنوب غزة

وأوضحت الخارجية الأمريكية، في بيانها، أنها تلاحظ «بعض التغييرات في العمليات العسكرية في جنوب قطاع غزة، لتفادي تكرار ما حدث في الشمال».

ولفت البيان إلى أن إسرائيل تصدر طلبات أكثر تحديداً للإخلاء بجنوب قطاع غزة، وهو «تحسن» مقارنة بإخلاء مدينة بأكملها، كما كان يجري بعد السابع من أكتوبر الماضي.