رئيس مدينة قنا: رفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية

تابع العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، تجهيزات المقرات الانتخابية على مستوى المدينة والمدارس، للاطمئنان على جاهزيتها وتوافر كافة التيسيرات اللازمة، وذلك طبقاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

الاستعداد للانتخابات الرئاسية

ووجه «لطفي» برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية والتواجد الميداني بالوحدة المحلية، لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان، مؤكدا تكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات أيا كان نوعها في محيط اللجنة وفي الطرق المؤدية إليها، وتكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، وتمهيد وتسوية الطرق المؤدية وقص الأشجار.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وكان محافظ قنا وجه برفع درجة الاستعداد القصوى في كل المديريات، استعدادا للانتخابات الرئاسية، ومنها إلغاء الإجازات في المدارس وبين العاملين بها تطبيقا لقرار وزير التربية والتعليم خلال أيام الانتخابات الرئاسية.

كنا منع الإجازات للأطباء ورفع درجة الاستعداد في المستشفيات، وكذلك في مديرية التموين والتضامن الاجتماعي، كما قرر تشكيل دوريات من المحليات لتنظيف مقرات اللجان الانتخابية في المدارس.