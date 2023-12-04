رئيس «الاتحادي الديمقراطي»: انتخابات المصريين بالخارج كانت عرسا ديمقراطيا

قال حسن ترك، رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، إن انتخابات المصريين بالخارج كانت عرسا ديمقراطيا بامتياز، حيث أقبل المصريون على صناديق الاقتراع بشكل غير مسبوق، رغم الظروف الصعبة التي عانى منها العالم مؤخرا، والتي شملت موجة برد قارسة أدت إلى انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في بعض الدول.

وأضاف ترك، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الحشد الانتخابي كان كبيرا في جميع الدول التي أقيمت فيها الانتخابات، وأن المصريين بالخارج احتفلوا بالحدث في عرس ديمقراطي لم تشهده مصر من قبل.

وأرجع ترك هذا الإقبال الكبير إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بملف المصريين بالخارج، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل مشاركتهم في الانتخابات، ومنها زيادة عدد المراكز الانتخابية وتوفير وسائل النقل والإسكان لهم.

وأوضح ترك أن المصريين بالخارج أصبحوا أكثر وعيا بأهمية المشاركة السياسية، وأنهم يحرصون على ممارسة حقهم في التصويت، وذلك إيمانا منهم بأن الانتخابات هي السلاح الذي يجب أن تلجأ إليه الدولة في وقت السلم والحرب أيضا.