سناء منصور: تحولت إلى «نجمة» بسبب مفيد فوزي

قالت الإعلامية سناء منصور، إنها تحولت لنجمة بسبب مفيد فوزي، مشيرة إلى أن ابنته حنان، دأئما تناديها بـ«خالتي وعمتي»، لأنها كانت تربطني بوالدها ووالدتها علاقة صداقة كبيرة.

سناء منصور تشارك في احتفالية تكريم مفيد فوزي

أضافت سناء منصور أثناء احتفالية تكريم مشوار الإعلامي مفيد فوزي، المقامة بالمركز الكاثوليكي: «اتحكم علينا من البوليس الحربي، وابتديت مشواري معاه من كتر المشاكل اللي سببها لي»، لافتة إلى أنه السبب في قرار أم كلثوم منع أغانيها من الراديو، بسب أسئلته، لدرجة أن إحسان عبد القدوس انتقدني بمقالة في أخبار اليوم.

وحرص عددا كبيرا من الشخصيات العامة والفنانين، على حضور الاحتفالية، أبرزهم الإعلامي محمود سعد، والفنانة نبيلة عبيد، الكاتبة فريدة الشوباشي.