أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في مصر

تشهد أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 5-12-2023، حالة من الثبات في الأسواق وتطابقت الأسعار صباح اليوم مع آخر تحديث أعلنت عنه بوابة الحكومة، إذ سجل الحديد الاستثماري نحو 38 ألفًا و725 جنيهًا، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر حديد عز

وسجل سعر طن حديد عز نحو 40 ألفًا و626 جنيهًا تسليم أرض المصنع يضاف إليها هامش الربح لتجار التجزئة وتكلفة النقل من المصنع إلى المخازن والمحلات.

ترصد «الوطن» أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 5-12-2023، في المصانع والشركات وفق الأسعار الرسمية المعلنة من قبل بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الحديد اليوم

- وسجل سعر طن الحديد اليوم وبالنسبة لحديد بشاي: 41 ألف جنيه.

- سعر حديد العتال: 39 ألفًا و500 جنيه للطن.

- سعر حديد عطية: 39 ألفًا و200 جنيه للطن.

- سعر حديد العشري: 39 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد المصريين: 39 ألفًا و500 جنيه للطن.

- سعر حديد سرحان: 38 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد المراكبي: 39 ألفًا و500 جنيه للطن.

- سعر حديد الكومي: 38 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد المعادي: 38 ألفا و500 جنيه للطن.

- سعر حديد مصر ستيل: 39 ألف جنيه للطن.