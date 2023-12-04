انخفاض كبير في أسعار الحديد.. طن حديد عز يخسر 1038 جنيها

شهدت أسعار مواد البناء بشكل كبير في السوق المصرية، خاصة الحديد، تراجعا كبيرا في سعر طن الحديد الاستثماري والذي قدر بنحو 992 جنيها للطن الواحد، مقارنة بأعلى سعر -سجله الطن خلال عام- منذ أسبوعين، وفق ما أعلنته البوابة الرسمية للأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد

هذا وقد حقق سعر الحديد انخفاضًا ملحوظًا في سعر الطن مقارنة بالأسعار منذ أسبوعين في الأسواق، حيث إن مثل هذا الانخفاض ليس الأول من نوعه، بل جاء ضمن سلسلة من الانخفاضات التي حدثت خلال الفترة القليلة الماضية.

أسعار الحديد اليوم

وأشارت بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات في مجلس الوزراء، لأنّ سعر طن حديد عز انخفض بقيمة تجاوزت حد الـ 1038 جنيها للطن، ليسجل 40 ألفا و571 جنيهات اليوم، مقابل 42 ألفا و531 جنيها بالأمس.

أسعار الأسمنت

أما وعن أسعار الأسمنت، فقد شهدت استقرارا سعريا في الأسواق لمختلف الأنواع، لتسجل 2285 جنيها للطن، وهو الثبات الذي شهده الأسمنت خلال أسبوعين، بالمقارنة بـ2596 جنيها يوم 15 نوفمبر الماضي.