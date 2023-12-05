شبورة مائية كثيفة تٌغطي الطرق السريعة والصحراوية في الإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية في منتصف الليل انتشار الشبورة بشكل كثيف على الطرقات السريعة والصحراوية، بالتزامن مع تحذيرات الأرصاد الجوية من التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة، إن ظاهرة الشبورة المائية ستبقي مؤثرة حتى الساعة السابعة صباحا، مشيرا إلى أنها قد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تصل لحد الضباب على بعض المناطق في المحافظة.

تحذيرات من الشبورة

وحذرت الأرصاد الجوية قائدي المركبات بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة واتباع كافة التعليمات المرورية، فيما وجهت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مجموعة من النصائح للقيادة الآمنة أثناء الشبورة المائية.

وطالبت الشبكة المواطنين القيادة بهدوء تام، وعدم قيادة السيارة حال انعدام الرؤية على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية، وإضاءة كشافات الشبورة المائية طوال الطريق لإيضاح مسارات الطرق، وزيادة مسافات الآمان بين سيارتك والسيارات الأخرى تحسبا لوقوع أي طارئ.

كما طالبت الشبكة استعمال ماسحات الزجاج بشكل مستمر، والتأكد من جودتها وصلاحيتها للعمل قبل الخروج بالسيارة وفتح زجاج السيارات، نسبيا خلال التحرك لمنع تكثف البخار بداخلها وانعدام الرؤية، واستخدام الآلات التنبيه على فترات متقطعة لتحذير السائقين من وجودك على الطريق.

الطوارئ: أجواء باردة علي اغلب أنحاء المحافظة

وقال بيان الوطنية للطوارئ، إن الأجواء باردة ليلا اليوم الثلاثاء على أغلب الأنحاء، وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر موجهة المواطنين بضرورة ارتداء ملابس ثقيلة نسبيا وخاصة عند الخروج.