رصاصات الغدر اغتالت «عريس الجنة» «عبدالله» ذهب بـ«مساعدات لمالى» فاستشهد

منذ قرابة 3 أشهر، توجّه رائد شهيد عبدالله البهنسى، أحد أبطال سلاح المشاة فى القوات المسلحة، لتنفيذ مساعدات إنسانية للأسر الفقيرة والمحتاجين فى دولة مالى، ضمن قوات حفظ السلام الأممية، المشاركة بها مصر، ليفاجأ بـ«رصاصات الغدر» تستقر فى جسده، ليتم نقله على الفور إلى العاصمة السنغالية داكار، حتى يحصل على الرعاية الصحية اللازمة.

وخلال وجوده فى «المستشفى»، حرصت قيادات من القوات المسلحة المصرية وبقوات حفظ السلام، على المتابعة الدائمة للحالة الصحية للشهيد، قبل أن يستشهد يوم 6 ديسمبر 2021، بعد قرابة أسبوعين من محاولات إسعافه.

ويتذكر المقربون من «الشهيد عبدالله»، أنه كان مُحباً لمساعدة غيره، ومد يد العون للمحتاجين حال قدرته على مساعدتهم، وكذلك كان باراً بأهله، فيما كان متزوجاً منذ أشهر قليلة فقط قبل استشهاده، واصفين إياه بـ«عريس الجنة».

وترى إيناس عبدالفتاح، أرملة الشهيد، أنهم شعروا بعد تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسى لاسم الشهيد، بأن «الناس حوالينا وحاسين بينا»، موضحة أن هناك احتراماً وتقديراً كبيراً داخل المصريين لأبطال القوات المسلحة و«الشهداء».

وتتذكر أرملة الشهيد أن المسئولين والمشاركين فى فعاليات احتفالية «يوم الشهيد»، أمس الأول، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى مركز المنارة للمؤتمرات، احتفالاً بيوم الشهيد، وحضور عدد من الوزراء والمسئولين وقيادات القوات المسلحة والإعلاميين وعدد من أهالى الشهداء، كانوا يسألونهم: «نقدر نساعدكم فى أى حاجة.. محتاجين حاجة»، مضيفة: «حب الناس، ونظرتهم لينا.. حسّستنا بفخر كبير جداً، وتقدير الدولة لبطولة الشهيد وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، هو أمر كبير جداً بالنسبة لينا».

زوجته : ربنا يجمعنى بعبدالله فى الجنة

ووجّهت «إيناس» الشكر لإدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، وإدارة شئون الضباط، وكافة الإدارات والجهات بالقوات المسلحة على الدعم غير المحدود الذى قدموه لأسرة الشهيد، مضيفة: «وقفوا جنبنا، ولبوا طلباتنا.. محدش مقصّر معانا فى أى شىء.. وربنا يجمعنى بعبدالله فى الجنة».

فيما يقول محمود البهنسى، والد الرائد الشهيد، إن «عبدالله» استشهد وهو فى مهمة وطنية وقومية رافعاً راية مصر، موجهاً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى والقوات المسلحة على تكريم الشهيد فى الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة، المنعقدة بالتزامن مع احتفال «يوم الشهيد والمحارب القديم». ويصف «البهنسى» استشهاد نجله بأنه «قضاء وقدر»، مؤكداً المكانة الكبيرة التى منحها المولى عز وجل للشهداء، مضيفاً: «ما بنتأخرش على خدمة جيش بلادنا وخدمة مصر حتى لو بأرواحنا».