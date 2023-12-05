رفع كميات كبيرة من القمامة بالوحدة المحلية لمركز الخارجة في الوادي الجديد

نجحت الوحدات المحلية في الوادي الجديد، اليوم، في رفع كميات كبيرة من القمامة ومخلفات الأراضي الزراعية على مدار ساعات اليوم، ضمن الحملة المكبرة، لاستعادة الوجه الحضاري للمحافظة.

رفع كميات كبيرة من القمامة والمخلفات الزراعية بمركز الخارجة

وقال بيان رسمي لمحافظة الوادي الجديد، أنه جرى رفع كميات كبيرة من القمامة ورفع مخلفات من مدخل المدينة وإفراغ الصناديق، فيما تم رفع مخلفات القمامة نظافة بحي السلام وذلك عن طريق رفع مخلفات زراعية ومواد صلبة بمعرفة العاملين بقطاع شمال غرب ونظافة بحي خلف المتحف بمركز الخارجة، عن طريق كنس ورفع القمامة ورفع مخلفات زراعية بمعرفة العاملين بقطاع شمال وسط.

حملة رفع القمامة بالوادي الجديد مستمرة

وقال، رئيس مركز الخارجة، جهاد متولي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن حملة رفع القمامة من شوارع مدينة الخارجة مستمرة بشكل يومي للحفاظ على المظهر الحضاري الخاص بالمدينة، ونظافة الأحياء الداخلية للمركز بناء علي توجيهات محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط.