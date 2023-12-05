لماذا استبعد مدرب النصر السعودي كريستيانو رونالدو من المباراة المقبلة؟

قرر لويس كاسترو مدرب النصر السعودي استبعاد اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو من مواجهة استقلال دوشنبه في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات دوري أبطال آسيا، مؤكدًا أن رونالدو لن يسافر مع البعثة المُتجهة إلى طاجيكستان.

مدرب النصر: أتمنى مشاهدة رونالدو يلعب في كل المباريات

وأوضح التقرير الذي نشرته «cnn»، أن رونالدو كان مصمما على اللعب مع الفريق رغم عدم جاهزيته حسب ما قال مدرب الفريق في مؤتمر صحفي، موضحًا أنه كواحد من الجمهور يتمنى مشاهدة رونالدو يلعب في كل المباريات، لكن كمدرب للفريق من الصعب جدًا التضحية بمشاركة لاعب غير جاهز خاصة وأن الفريق تأهل للدور المُقبل.

وأكد «كاسترو»، أنه يتفهم كثرة السؤال عن كريستيانو، لكن المحافظة على اللاعبين هو شغله الشاغل، وهذه القرارات يأخذها المدرب بعد الاختبارات التي يقوم بها، مشيرًا إلى أن النصر لعب على عدة جبهات وبطولات، وبدأ البطولة برتم عالٍ جدًا، حيث كان يلعب الفريق كل 3 أيام وجميعها مباريات مهمة.