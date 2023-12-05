الفنانة دينا تناشد المصريين المشاركة في الانتخابات الرئاسية.. «صوتك مهم»

حثت الفنانة دينا جمهورها على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والوقوف خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والتعمير التي بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت دينا خلال فيديو منشور عبر ستوري حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»،: أنزل وشارك صوتك مهم بلدك مستنية صوتك أنزل يوم الأحد 10 ديسمبر.

دينا تدعم نجوي إبراهيم: هتفضلي غالية وقيمة كبيرة

دعمت الفنانة دينا عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الإعلامية نجوي إبراهيم، بعد ردها على منتقديها خلال برنامجها الإذاعي «بيت العز».

ونشرت دينا صورة الإعلامية نجوي إبراهيم معلقة: «أحلى وأرق ‏ماما نجوى ألف سلامة عليكي.. الإعلامية المحبوبة والفنانة القديرة اللي زرعت القيم والمبادئ في أجيال كثيرة، اللي اتقال مجرد كلام من أشخاص مرضى ميعرفوش قيمتك ومكانتك جوه قلوبنا.. هتفضلي غالية وقيمة كبيرة وملكة الإعلام المصري».