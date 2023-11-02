دينا لـ«الوطن»: حزينة لما يحدث بفلسطين.. ومستعدة للتكفل بطفل من غزة

أبدت الفنانة دينا، استعدادها للتكفل بطفلة من أطفال غزة في ظل الأحداث الراهنة التي يشهدها القطاع من قصف متواصل من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دينا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنها على استعداد للتكفل بطفل أو طفلة من أطفال غزة ولكن دون تبني، مرجعة ذلك بقولها: «لن أستطيع تربية طفل ليس ابني، فليس لدي القدرة على هذه المسألة، ولكني مستعدة للتكفل بطفل أو طفلة من أطفالنا هناك، وقد سبق وقمت بتلك الخطوة مع أطفال كثيرين على مدار الأعوام السابقة».

دينا: أدعو الله بنصرة إخواننا في فلسطين

وأبدت دينا أسفها الشديد عما يشهده قطاع غزة حاليا من هجمات عنيفة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين، مؤكدة أنها تدعو الله بنصرة إخواننا في فلسطين، وأن تعود الأرض المحتلة لأصحابها، بحسب قولها.

دينا تشارك في بطولة فيلم «كتف قانوني»

يذكر أن دينا، تشارك حاليا في بطولة فيلم «كتف قانوني» الذي تقوم ببطولته الفنانة هالة صدقي، حيث تقدم دينا أحد الأدوار المحورية بالفيلم، ويشارك في البطولة كل من سيد رجب، عمرو عبد الجليل، كريم عفيفي، شيرين رضا، دينا، محمد رضوان، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف منهم حسن الرداد، رانيا يوسف، بيومي فؤاد وآخرين، والعمل من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبد العزيز.