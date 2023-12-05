فتح باب التقدم لترشيح مدربين ومتابعين لأنشطة «توكاتسو» بمدارس المنيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، فتح باب التقدم لترشيح مدربين ومتابعين لأنشطة «توكاتسو»، في المدارس الحكومية القائمة، وفقًا للكتاب الدوري.

شروط ترشيح مدربين أنشطة توكاتسو

ونشرت الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا شروط ترشيح المدربين والمتابعين لأنشطة «التوكاتسو» بالمدارس الحكومية القائمة وتشمل الآتي:

-ألا يزيد السن عن 45 عاما في 1 يناير 2024.

-أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل تربوي.

-أن يكون المرشح من العاملين بديوان مديرية التربية والتعليم وإدارة المنيا التعليمية أو المدارس التابعة لها.

-التفرغ لمدة يوم أو يومين أسبوعيا، حسب نوعية المدارس المرشح للعمل بها.

-محل العمل والإقامة بنطاق إدارة المنيا التعليمية.

-الاستعداد لتقديم الدعم لأي مدرسة حكومية قائمة على مستوى المحافظة.

-أن يكون للمرشح خبرة في مجال التدريب والمتابعة وخبرة مسبقة بالتدريس لا تقل عن خمس سنوات.

-ألا يقل تقدير الأداء السنوي للمرشح عن "كفء" للسنوات الثلاث الأخيرة.

-أن تكون صحيفة الأحوال الوظيفية الخاصة بالمرشح خالية من أي جزاءات أو عقوبات.

-أن يتمتع المرشح بحسن السيرة والمظهر.

-ألا يخل المرشحون بأداء مهام عملهم الأساسي سواء بالمدارس أو الإدارة أو المديرية.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم

-صحيفة أحوال وظيفية إلكترونية معتمدة موضح بها أن المرشح لم تصدر ضده جزاءات أو عقوبات.

-تقارير الأداء السنوية للثلاث سنوات الأخيرة.

-السيرة الذاتية للمرشح.

-شهادة خبرة في مجال التدريب والمتابعة، وخبرة مسبقة بالتدريس لا تقل عن خمس سنوات.

-إفادة معتمدة من جهة العمل للعاملين بالمديرية و الإدارة التعليمية بالموافقة على تفرغ المرشح يومين أسبوعيا.

-إفادة معتمدة من الموجه الأول والموجه العام لمادة المرشحين من المعلمين بالموافقة على التفرغ يومين أسبوعيا.

الجدول الزمني لاختيار المرشحين والاختبارات

-الفترة من 17 وحتى 21 ديسمبر الجاري، يتم تسليم المستندات المطلوبة ورقية وعلى أسطوانة مدمجة CD بمكتب تنسيق الوظائف بمديرية التربية والتعليم، ولن تقبل الأوراق الغير مكتملة أو غير مستوفاة أو بدون CD.

-يوم 24 ديسمبر الجاري يتم إخطار المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط بعد فحص المستندات لحضور المقابلة الشخصية بمديرية التربية والتعليم بالمنيا.

-الفترة من 25 وحتى 27 ديسمبر الجاري تعقد المقابلات بمديرية التربية والتعليم بالمنيا من الساعة الثالثة عصرًا للمرشحين الذين تم إخطارهم.

-المرشحين الذين يجتازون المقابلات بمديرية التربية والتعليم سوف تعقد لهم مقابلات ثم ورش عمل بوحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية بالقاهرة.