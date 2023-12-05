«تعليم المنيا» تعلن شروط الترشح لبرلمان طلائع مصر 2024.. اعرف الرابط

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، فتح باب الترشح لبرلمان طلائع مصر 2024 إلكترونياً، تحت شعار «علم وإبداع وقيادة ومسؤولية»، وذلك بمشاركة أعضاء مراكز الشباب والمدارس والمعاهد الأزهرية والأندية الرياضية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

شروط ومعايير الترشح لبرلمان الطلائع

ونشرت الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، شروط ومعايير الترشح كالتالي:

- أن يكون المشارك مواطناً مصرياً.

- أن يتراوح عمر المشارك بين 10 و18 عاماً يوم إغلاق استمارة المشاركة.

المستندات المطلوبة للترشح لبرلمان الطلائع

وأشارت المديرية إلى أن المستندات المطلوبة للترشح لبرلمان الطلائع هي:

- شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية الرقم القومي.

- كارنيه عضوية النادي أو مركز الشباب، أو ما يفيد برقم عضويته مختوم بختم المركز أو النادي.

- إيميل إلكتروني gmail لكل طليع.

- رقم هاتف محمول.

- إثبات قيد دراسى أو كارنيه التأمين الصحي.

-صورة شخصية 4*6 للطليع.

- يتم التسجيل الإلكتروني من خلال هذا الرابط هنا.

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، فتح باب الترشح في برلمان طلائع مصر في ثوبه الجديد إلكترونيا لعام 2024 حيث تم تخصيص رابط للتسجيل لجميع الراغبين.