أحمد موسى: معرض «إيديكس 2023» رسالة طمأنينة للمواطن المصري (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2023»، في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية، بحضور رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة.

مصر لا تتحدث كثيرا

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن مصر لا تتحدث كثيرا، ومن سماتها الانضباط، موضحًا أن «معرض إيديكس 2023» كان بمثابة رسالة طمأنينة للمواطن المصري.

وأضاف موسى، أن تدشين الرئيس السيسي للفرقاطة المصرية «الجبار»، بجانب راجمة الصواريخ «رعد»، بالإضافة إلى عدد من الأسلحة التي تحمل عدة أسماء مختلفة مثل «أحمس، والجبار»، رسائل قوية.

كل الأسلحة صناعة مصرية

وتابع أن الأسلحة جميعها التي عُرِضَت في معرض إيديكس 2023، صناعة مصرية، موضحًا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لتوطين الصناعات خاصة في القطاع العسكرية.