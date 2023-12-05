«الصحة» تكشف 6 أسباب لفقدان السمع في مرحلة البلوغ والشيخوخة

أصدرت وزارة الصحة والسكان، تقريرًا رسميًا بشأن أسباب فقدان السمع في مرحلة البلوغ والشيخوخة، وقالت إن الأسباب تتمثل في الإصابة بالأمراض المزمنة وتصلب الأذن والتدخين والتدهور الحسي العصبي المرتبط بتقدم السن وفقدان السمع الحسي والعصبي المفاجئ.

الاكتشاف المبكر يرفع معدلات الشفاء

وتابعت وزارة الصحة، بأنّه يجب رفع التوعية بالاكتشاف المبكر للأمراض؛ لأن الاكتشاف المبكر يؤدي إلى رفع معدلات الشفاء من الأمراض خاصة، إذا كان في المراحل الأولى للمرض.

خدمة معرفة أقرب وحدة صحية

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنّ حملة 100 يوم صحة توفر خدمة الكشف المبكر عن ضعاف السمع، وتحويل الحالات التي تستدعي التدخل إلى أقرب المستشفيات التابعة لها، موضحة أنّ الحملة تقدم كل الخدمات الطبية مجانية ولا يتحمل المواطن فيها أي أعباء مالية.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنّ الحملة تعمل داخل كل الوحدات الصحية من التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهًرا، ودعت المواطنين الراغبين في معرفة أقرب وحدة صحية لهم إلى الاتصال بالخط الساخن للوزارة على 105 للرد على كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة.