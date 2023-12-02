سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري استقرارا ملحوظا، اليوم في مصر بمختلف البنوك، حيث سجل سعر الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء، فيما سجل 8.40 جنيه للبيع في بنك مصر، وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، بحسب آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها علي الإنترنت.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء، بينما سجل 8.43 جنيه للبيع، تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري 8.38 جنيه للشراء، بينما سجل 8.40 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء، بينما سجل 8.40 جنيه للبيع، تبعاً للبنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم 8.41 جنيه للشراء، بينما سجل 8.43 جنيه للبيع بحسب مصرف أبو ظبي الإسلامي.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه 8.39 جنيه للشراء، بينما سجل 8.43 جنيه للبيع، بحسب بنك الإسكندرية.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء، بينما سجل 8.43 جنيه للبيع تبعًا لبنك cib.