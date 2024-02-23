5 خطوات لـ تجديد رخصة السيارة دون فحص إلكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية

بمجرد انتهاء رخصة السيارة، يحرص مالكي السيارات على تجديد الرخصة الخاصة بهم، حتى يتمكنوا من السير في الطرقات دون التعرض لمسؤولية أو غرامة مالية، وتحرص وزارة الداخلية على تسهيل جميع إجراءات استخراج رخصة القيادة والسيارة، فضلا عن إتاحة الفرصة لتجديد الرخص إلكترونيا، دون أن يكون هناك حاجه للذهاب إلى وحدات المرور لتجديدها، ما يجعل قائدي السيارات يهتمون بمعرفة خطوات تجديد رخصة السيارة دون فحص.

وتوفر بوابة مصر الرقمية للمواطنين فرصة تجديد رخصة السيارة دون فحص إلكترونيا، في خطوات بسيطة، حرصا من وزارة الداخلية على تسهيل إجراء جميع المستندات للمواطنين، ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات تجديد رخصة السيارة إلكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية، والتي جاءت كالتالي:

خطوات تجديد رخصة السيارة دون فحص

تسعى بوابة مصر الرقمية إلى توفير جميع الخدمات التي يرغب المواطنين في إجراءها، والتي تتمثل في خدمات التموين والأحوال المدنية وخدمات الشهر العقاري، ومن أبرز خدماتها تلك الخاصة بالمرور وتجديد الرخص، وجاءت خطوات تجديد رخصة السيارة دون فحص، كالتالي:

1- يقوم الراغ في تجديد رخصة السيارة بالدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية عبر محرك البحث جوجلن أو بالدخول إليها مباشرة من هنـــــــــا.

2- وبعدها يتم اختيار الأيقونة الخاصة بالخدمات المرورية، بالضغط على «مركباتي»، الموجودة أعلى منتصف الصفحة الرئيسية، والتي تتضمن الكثير من الخدمات المرورية التي يمكن إجراءها بسهولة إلكترونيا، وتتمثل في «التظلم على مخالفات رخص مركبات، سداد مخالفات، تجديد رخصة مركبة، بدل فاقد رخصة مركبة، بدل تالف رخصة مركبة، تحرير توثيق عقد بيع مركبة، تحرير توكيل بيع مركبة، تحرير توكيل إدارة مركبة، استعلام عن مخالفات رخصة مركبة، التأكد من صحة بيانات مركبة، سداد مخالفات مركبة لمالك آخر، توثيق عقد بيع دراجة نارية، توكيل بيع دراجة نارية، توكيل إدارة دراجة نارية».

3- ثم يقوم الراغب في تجديد رخصة سيارة دون فحص بالضغط على الأيقونة الخاصة بـ«تجديد رخصة مركبة».

4- وفي حالة إذا كان صاحب السيارة لديه حساب على بوابة مصر الرقمية يقوم بإدخال رقم الهاتف المسجل على الحساب وكلمة المرور الخاصة به، وفي حالة إذا كان لم يكن لديه حساب على بوابة مصر الرقمية، يقوم بإنشاء حساب جديد حتى يتمكن من تقديم طلب تجديد الرخصة.

5- وبعد ذلك يقوم المستخدم بإدخال جميع البيانات المطلوبة الخاصة برخصة السيارة، وبعد الانتهاء من تسجيل البيانات المطلوبة، يتم الضغط على تسجيل حتى تم إرسال الطلب الخاص به.

ويمكن للأشخاص دفع الغرامات الخاصة برخصة المركبة إلكترونيا من خلال بوابة مصر الرقمية أيضا، غذ أن تلك الخطوة مهمة، ولابد أن تسبق خطوات تجديد رخصة السيارة حتى يتم تجديدها دون أن تعوق تلك الخدمات استخراجها، إذ يختار الراغب في السداد الضغط على «سداد المخالفات»، ثم بعدها يقوم بإدخال جميع البيانات الخاصة برخصة السايارة التي يرغب في دفع الغرامات الخاصة بها، ثم يقوم بإدخال جميع الباينات الخاصة بالبطاقة البنكية التي يرغب في دفع الغرامة المالية منها، ثم يختار الأيقونة الخاصة بالدفع ليتم سداد جميع المخالفات المسجلة.

ويستطيع المواطنين أيضا التظلم على مخالفات رخصة المركبة إلكترونيا من خلال بوابة مصر الرقمية، دون أن يكون هناك حاجه لوحدة المرور التابع لها لسداد تلك المخالفات المسجلة، عن طريق اتباع الخطوات السابقة نفسها، مع الضغط على «التظلم على مخالفات مركبة»، ثم إدخال جميع الباينات الخاصة بالرخصة المراد التظلم على مخالفاتها، وفي النهاية يتم الضغط على تسجيل حتى يتم إرسال طلب التظلم الذي تم تقديمه إلكترونيا لوحدةى المرورو التابع لها المواطن.