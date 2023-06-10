«لو هطلع رخصة سيارة».. تعرف على أماكن السيارة الإلكترونية المتنقلة للمرور

قال اللواء أحمد هشام مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير المروري، إنه توجد سيارة إلكترونية متنقلة للمرور في مختلف المناطق والمدن على مستوى محافظات الجمهورية؛ وذلك تيسيرا على المواطنين، ويمكن من خلالها عمل إجراءات تراخيص السيارات إلكترونيا وكل ما يتعلق بها، وذلك من أجل تخفيف حدة الزحام عن وحدات التراخيص.

أماكن السيارة الإلكترونية المتنقلة للمرور

وأوضح «هشام» في حديثه لـ«الوطن» أن المناطق والمدن على مستوى محافظات الجمهورية كالتالي:

1- محافظة القاهرة «مول ستي ستارز مدينة نصر- مول نفيدة منطقة القاهرة الجديدة - أمام مسجد عمر مكرم بالتحرير - أرض المعارض بمدينة نصر».

2- محافظة الجيزة «داندي مول - موقف الحفالات بميدان الحصري- مدينة ضرة بالشيخ زايد - ميدان الثورة بالدقي».

3- محافظة الإسكندرية «كارفور بمول ستي سنتر- نادي سموحة».

4- محافظة مرسى مطروح «مراسي- ووحدة مرور متنقلة تحت الطلب».

5- محافظة الغربية توجد وحدات متنقلة مرورية بـ«نادي طنطا».

6- محافظة بورسعيد «الحي الإماراتي».

7- محافظة البحر الأحمر «ستي سنتر بالغردقة».

8- محافظة أسوان «وحدة مرور متنقلة بأسوان تحت الطلب».

اختصاصات السيارة الإلكترونية المتنقلة للمرور

وكشف «هشام» عن الأعمال التي تقوم بها السيارات المتنقلة، وهي: استخراج بدل تالف لرخصة القيادة، وتجديد رخصة القيادة والتسيير بشرط أن يكون طالب الترخيص لديه شهادة المخالفات، بالإضافة لفحص فني شامل للسيارة».