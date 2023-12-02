جدد رخصة سيارتك من المنزل في 6 خطوات سهلة.. احذر العقوبات

يتعرض العديد من مالكي السيارات والسائقين لانتهاء رخصة السيارة، الأمر الذي قد يتسبب في توقيع مخالفات مالية عليهم من إدارة المرور، ما يجعل الكثير من المواطنين يبحثون عن أفضل طريقة لاستخراج رخصة السيارة في المنزل، دون النزول إلى إدارات المرور، لتوفير الوقت والجهد.

خطوات تجديد رخصة السيارة من المنزل

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير خطوات تجديد رخصة السيارة في المنزل، إذ يجب على المواطنين اتباع الإرشادات التالية:

1- الدخول على بوابة المرور الإلكترونية من خلال هذا الرابط .

2- اختيار تسجيل مستخدم جديد.

3- إدخال البيانات الأساسية المطلوبة للتسجيل على الموقع الإلكتروني، التي تتمثل في: (الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي، البريد الإلكتروني «يجب أن يكون مفعلا»، كلمة المرور، العنوان، والوظيفة، والجنسية وأيضا رقم المحمول، والرقم القومي، المقطع الأول لاسم الأم ورقم المصنع ثم المحافظة وإدخال رمز التحقق.

4- الضغط على «سجل الآن».

5- اختيار «تجديد رخصة السيارة».

6- تحديد طريقة السداد لتكون عبر الفيزا، ثمّ إدخال بيانات البطاقة البنكية لإتمام طلب تجديد رخصة قيادة سيارة.

عقوبة عدم تجديد رخصة السيارة

في حال عدم تجديد رخصة السيارة، يدفع قائد المركبة غرامة مالية، تتراوح قيمتها ما بين 1000 و3000 جنيه، طبقًا لما ورد في لائحة الإدارة العامة للمرور، أمّا في حال انتهاء رخصة التسيير يتم دفع غرامة مالية من 20 إلى 50 جنيهًا، مع سحب رخصتي القيادة والتسيير حال عدم التصالح، ودفع 10 جنيهات.