عُزلة إسرائيل.. دولة الاحتلال تحذر مواطنيها من إظهار هويتهم في 80 دولة

مع استمرار المجازر وعمليات القصف من جانب الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، تزداد الأصوات الغاضبة والمعارضة حول العالم وهو ما ينعكس في صورة مظاهرات واحتجاجات بما فيها الدول الأوروبية، الأمر الذي يجعل مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يخرج محذرا مواطنيه من السفر إلى عشرات الدول حول العالم، وصل عددها إلى نحو 80 دولة وفقا لـ«سكاي نيوز»، وعلى رأسها دول أوروبا الغربية، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.

دول في المستوى الثاني للسفر

وإلى جانب دول أوروبا الغربية، ضمت القائمة التي حذرت منها إسرائيل دول أمريكا الجنوبية، بما في ذلك الأرجنتين والبرازيل إلى جانب أستراليا وروسيا، حيث رفع مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السفر إلى القائمة السابق ذكرها إلى المستوى الثاني، الذي يوصي الإسرائيليين باتخاذ احتياطات إضافية أثناء وجودهم هناك، بحسب ما ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وفي المقابل، رفع المجلس المستوى الثالث للسفر إلى عدد من البلدان في إفريقيا بما في ذلك جنوب إفريقيا وإريتريا، وفي آسيا الوسطى بما في ذلك أوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان، حيث يوصي بتأجيل السفر غير الضروري.

دول خطر على الاحتلال الإسرائيلي

كما كرر الاحتلال الإسرائيلي توصيته بأن يعيد الإسرائيليون النظر في جميع رحلاتهم إلى الخارج، ودعا أولئك الذين يحتاجون إلى السفر إلى الخارج لتجنب إظهار هوياتهم اليهودية والإسرائيلية ظاهريًا، مظهرا خريطة مُرمزة بالألوان مستويات التأهب لكل دولة، من المستوى 1 (لا يوجد تهديد) إلى المستوى 4 (تهديد كبير)، أما يشير المستوى الخامس، وهو اللون البرتقالي المحمر، إلى مستوى تهديد مختلط في مناطق مختلفة من البلاد.

وأوصى المجلس الإسرائيليين بتأجيل سفرهم إلى الدول التي لديها تنبيهات، خاصة الدول العربية والشرق أوسطية ومنطقة شمال القوقاز في روسيا وإيران والدول الإسلامية في آسيا، كما أوصى البيان الإسرائيليين في الخارج بتجنب حضور الاحتجاجات والمسيرات، والبقاء في حالة تأهب في جميع الأوقات.