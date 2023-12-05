تفاصيل خطة إسرائيل للتخلص من أنفاق غزة.. هل تغرقها بمياه البحر؟

منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي، يفكر جيش الاحتلال الإسرائيلي في أسلوب جديد للتخلص من الفصائل الفلسطينية، إذ يحاول تركيب مضخات كبيرة لمياه البحر، وهي خطة لإغراق الأنفاق في قطاع غزة بمياه البحر المتوسط، في محاولة منها لإجبار الفصائل الفلسطينية على الخروج، بحسب ما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية.

الصحيفة الأمريكية قالت إنّ المضخات الإسرائيلية التي يُخطط لها منذ أيام طويلة، تعمل على ضخ آلاف الأمتار المكعبة من المياه في أنفاق غزة كل ساعة، وفي خلال أسابيع قليلة، ستغرق الأنفاق، وسيخرج عناصر الفصائل الفلسطينية إلى البر.

الخطة لا تزال قيد الدراسة

لكن الصحيفة الأمريكية، أكدت أن الخطة لا تزال قيد الدراسة، ولم يتم اتخاذ قرار واضح لتفعيلها، وأكدت أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الخطة الشهر الماضي، وهو ما أثار تساؤلات حول التأثيرات المحتملة على البيئة مقابل الفائدة التي سيوفرها غمر الأنفاق بهذه الطريقة.

مسؤول مطلع على تفاصيل الخطة، قال لـ«وول ستريت»: «لسنا متأكدين من مدى نجاح الخطة، فلا أحد يعرف تفاصيل الأنفاق والأرض المحيطة به، ومن المستحيل معرفة ما إذا كانت ستكون فعالة لأننا لا نعرف كيف ستصرف مياه البحر عبر الأنفاق».

مخاوف أمريكية من إغراق الأنفاق

وأكد مسؤولون أميركيون سابقون اطلعوا على التفاصيل لصحيفة «وول ستريت»، أن الولايات المتحدة وإسرائيل ناقشتا بالفعل إغراق الأنفاق بمياه البحر، لكنهم أكدوا أنهم لا يعرفون مدى فاعلية ونجاح الخطة، ووفقا لهم، فإن مثل هذه العملية يمكن أن تكشف إسرائيل وتعرض إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لانتقادات حادة في العالم إلى حد الإدانة.