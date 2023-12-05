ختام تدريبات برنامج «مشواري» في المعهد العالي للإدارة بكفر الشيخ

اختتمت مديرية الشباب والرياضة، في محافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، بالتعاون مع «منظمة اليونيسف»، فعاليات تدريب برنامج «مشواري»، بمشاركة 45 متدرب، بالمعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ.

مهارات التفكير الإيجابي

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أن المستفيدين تم تدريبهم على مهارات التفكير الإيجابي، والأساليب التحفيزية، والتقبل، وتعلم كيفية التعلم، وتواصل المرسل والمستقبل، والتواصل اللفظي، والغير لفظي، والتفكير الإبداعي، ومناطق التعلم.

جلسات التدريب لمشواري

وأضاف وكيل شباب كفر الشيخ، أن الجلسات التدريبية قدمها حسن الدسوقي، مدرب برنامج مشوارى ومنسق التدريب بالمحافظة، مشيرا إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على تمكين الشباب من التعرف على الهوية والأهداف وكيفية الوصول إليها وكيفية اتخاذ القرار، واكتشاف الذات في إطار إلاعداد لتغير مفاهيم ثقافه العمل الحر والدخول إلى سوق العمل.