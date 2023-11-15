«الضرائب»: 840 مليون فاتورة أرسلها الممولون لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

أكد الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة قطعت شوطًا كبيرًا في التطوير، بداية من تطبيق الإقرار الإلكتروني، وصولًا لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات.

وذكر «الضباعني»، أن 840 مليون فاتورة إلكترونية تم إرسالها على منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن، و253 مليون إيصال تم إرساله على منظومة الإيصال الإلكتروني حتى الآن.

تطبيق المنظومة الإلكترونية المتكاملة

وقال رئيس الهيئة، إننا نواصل النجاح في تطبيق المنظومة الإلكترونية المتكاملة في المصلحة، وفي مقدمتها الفاتورة الإلكترونية، وهي تختص بالتعامل بين الشركات فيما بينها وهى تهدف إلى حصر تعاملات الممولين بكل دقة والحد من الفواتير الوهمية، مشيرًا إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني امتداد طبيعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة فيما يخص التعامل مع المستهلك النهائي، وتهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق المنافسة العادلة بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

إجراءات التسجيل باختلاف الشكل القانوني

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن من أهم إجراءات الانضمام بالنسبة لكل من منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الالكتروني هي التسجيل بالمنظومة، موضحا اختلاف إجراءات التسجيل باختلاف الشكل القانوني، فاذا كان الشكل القانوني للمنشأة فردي يتطلب من الممول التوجه إلى المأموريه التابع لها وبرفقته مستندات التسجيل، وتقوم لجان الدعم بالماموريات بإنهاء إجراءات التسجيل، أما إذا كان الشكل القانوني اعتباري، فعلى المُسجل استخراج ختم إلكتروني لأغراض التسجيل الذاتي.

وأكد «الضباعني» حرص مصلحة الضرائب المصرية على تذليل أي عقبات تواجه أفراد المجتمع، لتيسير انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، من خلال مراكز الدعم الخاصة بالمنظومة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال المركز الإلكتروني النموذجي بقاعة الخزانة العامة في لاظوغلي، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني: einvoice_support@efinance.com.eg.