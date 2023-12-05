في رسالة مؤثرة قبل وفاتها.. ابن ناهد فريد شوقي يكشف سرا عن حياتها الفنية

لم يكن يعلم المخرج محمد السباعي، نجل المنتجة ناهد فريد شوقي، الذي قرر في يونيو الماضي، أن يوجه رسالة صادقة ومؤثرة لوالدته، أنها ستكون الرسالة الأخيرة، قبل أن ترحل عن عالمنا إثر أزمة صحية خلال الأيام الماضية.

سر جديد كشفه السباعي، في رسالته التي نشرها عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، خلال رسالة حب وامتنان طويلة للمنتجة الشهيرة التي وافتها المنية اليوم الثلاثاء.

ابن ناهد فريد شوقي يكشف سرا عنها قبل وفاتها

كشف السباعي، أن والدته تعرضت لضغوط لتغيير بعض قراراتها، لطنها تمسكت بمواقفها، إذ كتب: «شكرا يا أمي علشان حاربتي دايما علشان فنك، وعمرك ما قبلتي أي ضغط وظروف لتغيير شخصيتك أو قراراتك».

الرسالة الأخيرة، لشقيق الفنانة ناهد السباعي لوالدته، حملت مشاعر صادقة، إذ كتب فيها: «أنتي أحلى حاجة حصلت، وممكن تحصل في الدنيا.. سبب كل حاجة حلوة فيا وفي حياتي.. أجمل وأرق وأحن وأطيب وأجدع أم في الدنيا، بحبك وبحترمك وبقدرك كإنسانة قبل حبي ليكي علشان أمى».

محمد السباعي لوالدته: أنتي أحلى رزق

واختتم السباعي، رسالته الطويلة لوالدته الراحلة قبل وفاتها: «شكرا على حضنك اللي بيحسسني أني في الجنة.. شكرا لمن علمتني الحب، أنتي أحلي رزق، ربنا ممكن يرزق بيه حد.. أنا بحس أن ربنا بيحبني علشان اختارني أبقى ابنك.. بحبك أكتر من نفسي ومن الدنيا وما فيها الحمد لله، على نعمة الهانم بنت الهانم، الحمد لله على أجمل أم في الدنيا».

ورحلت ناهد فريد شوقي بعد دخولها العناية المركزة في أحد المستشفيات، إثر تعرضها لأزمة صحية خلال الفترة الماضية.