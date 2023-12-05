ناهد السباعي تنعى والدتها الراحلة: راحت كل حياتي

نعت الفنانة ناهد السباعي، والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز 73 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ناهد السباعي تنعى والدتها

وكتبت ناهد السباعي، عبر حسابها الشخصي على فيس بوك: «البقاء لمن له الدوام، توفيت إلى رحمة الله أمي وكل حياتي ناهد فريد شوقي، الجنازة عصرا من مسجد الشرطة الشيخ زايد أمام هايبر والبقاء والدوام لله وحده».

صلاة الجنازة على ناهد فريد شوقي

وتقام صلاة الجنازة على جثمان المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي بعد صلاة العصر في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وفق ما أعلنته الفنانة آية سماحة، زوجة نجل المنتجة الراحلة.