«المؤتمر» يعقد لقاء جماهيريا في كفر الشيخ لدعم السيسي في الانتخابات

يعقد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس مجلس القبائل العربية، مؤتمرا حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بكفر الشيخ، في تمام الساعة الثالثة عصر الغد، بمهبط الطائرات الخاص بجامعة كفر الشيخ، تحت رعاية رجل الأعمال والنائب الأول لرئيس الحزب الدكتور السعيد غنيم.

الانتخابات الرئاسية 2024

ويشارك في المؤتمر الجماهيري الحاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، رئيس جامعة كفر الشيخ، ورؤساء الأحزاب السياسية، وتنسيقية شباب الأحزاب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ وقيادات حزب المؤتمر.

حزب المؤتمر يدعم السيسي في الانتخابات

يأتي ذلك في إطار سلسلة المؤتمرات التي عقدها حزب المؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والتي بدأها بمؤتمر جماهيري حاشد بمحافظة شمال سيناء.

وكان حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ ومؤسس القبائل العربية، عقد مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في البحر الأحمر، بعنوان «مصر وتحديات المرحلة المشاركة الايجابية للانتخابات الرئاسية المقبلة».