أمطار وسيول على عدة محافظات.. اعرف موقف محافظتك| عاجل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة العظمى ستكون 24 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، بعد انخفاضها درجتين عن الأمس، وبالتالي نشعر بالأجواء الخريفية اللطيفة تماما فترة النهار بالمناطق الشمالية، ومعتدلة الحرارة على المناطق الجنوبية وجنوب الصعيد وجنوب سيناء فترات النهار، ولكن فترات الليل وفور غياب آشعة الشمس تشهد انخفاضا بقيم درجات الحرارة ويكون هذا الانخفاض ملحوظا بشكل كبير فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة.

درجات الحرارة الصغرى تنخفض وتصل لـ14 درجة مئوية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة «القناة الأولى»، أنه من المتوقع الشعور بالبرودة فترات الليل وفي الصباح الباكر على أغلب محافظات الجمهورية، لأن درجات الحرارة الصغرى تنخفض وتصل إلى 14 درجة مئوية على القاهرة الكبرى وبعض المناطق من محافظات شمال الصعيد تنخفض الحرارة لأقل من 10 درجات، مشيرة إلى أنّ الأيام المقبلة تشهد مزيدا من الانخفاض في درجات الحرارة فترات النهار والليل، ومع نهاية الأسبوع الحالي تكون درجات الحرارة العظمى 21 درجة مئوية.

فرص لسقوط الأمطار اليوم

وتابعت أن هناك فرصا لسقوط الأمطار اليوم، وتشهد بعض المناطق في الجمهورية فرص كثيفة لسقوط الأمطار، إذ أنه من المتوقع سقوط الأمطار المتوسطة في مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وبعض المناطق من خليج العقبة اليوم، ويمكن أن تصل إلى السيول نتيجة الطبيعة الجغرافية في هذه المناطق، مشيرة إلى أن الأمطار على الصعيد والأماكن الساحلية لن تكون غير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية.