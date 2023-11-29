الطرق الصوفية في شمال سيناء: نعيش عصر الحرية وندعم السيسي بانتخابات الرئاسة

أعلنت الطرق الصوفية بمحافظة شمال سيناء دعمها الكامل لترشح عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وقال الشيخ إبراهيم أبو عليان من زاوية شيبانة جنوب رفح، إن الطرق الصوفية في مدن وقرى المحافظة تدعم السيسي، لعودة الأمن والأمان، والقضاء على الانفلات في المنطقة بشكل تام.

ندعم الرئيس من أجل عصر الحرية

وقال محمد النصايرة أحد أبناء الطريقة الصوفية العلاوية بالشيخ زويد، إن السيسي يتخذ قرارات حكيمة، مضيفًا: «نحن الآن نعيش عصر الحرية، حرية العبادة التي حرمنا منها فترة الانفلات لعدة شهور، ولذلك فنحن مع الرجل الذي أعاد لنا هيبتنا حرية معتقدنا، لتأدية مشاعرنا بشكل يومي».

زاوية الجورة استقبلت المسؤولين بالوزارة

وقال الشيخ عرفات خضر شيخ الطريقة الشاذلية بقرية الجورة جنوب الشيخ زويد: استقبلت الزاوية، منذ أسابيع دولة رئيس الوزارء، وعددًا من المسؤلين الوزاريين، ورجال أعمال، مؤكدة على متانة العلاقة بين الطرق الصوفية والدولة.

وعلقت الطرق الصوفية لافتات على مداخل المجالس والزوايا، تحمل أعلام مصر، وصور الرئيس السيسي، معلنة دعمها الكامل لترشح عبد الفتاح السيس لفترة رئاسية جديدة.