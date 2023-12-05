فوز العاشر من رمضان بالمركز الأول في مسابقة «أزهر الشرقية» لكرة اليد

أعلنت منطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، نتائج التصفيات النهائية لمسابقة كرة اليد للمرحلة الإعدادية «فتيات»، والتي أُقيمت في ملاعب معهد فتيات الزقازيق، برعاية الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية، وتحت إشراف ومتابعة موجهي التربية الرياضية بالمنطقة.

فوز فريق إدارة العاشر من رمضان بالمركز الأول

وأسفرت النتائج النهائية لهذه التصفيات عن فوز فريق إدارة العاشر من رمضان بالمركز الأول، بينما حصل فريق ههيا على المركز الثاني على مستوى المنطقة.

وقدّم الدكتور عبدالله حسين، الوكيل الثقافي للمنطقة الأزهرية بالشرقية ، التهنئة لطلاب الفرق الفائزة، متمنيا لهم تحقيق أفضل النتائج في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

تحقيق المراكز الرياضية المتقدمة

وأوصى «حسين» الطالبات المشاركات بالبطولة؛ بضرورة الاستعداد بأعلى درجات التركيز للحصول على المراكز الرياضية المتقدمة بالبطولة على مستوى الجمهورية وتشريف المنطقة الأزهرية في المسابقة وجميع المسابقات الأخرى.

يشار إلى أن مسابقات الألعاب الرياضية تُجرى تحت إشراف ومتابعة محمود عبدالباقي، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، وموجهي عموم التربية الرياضية.