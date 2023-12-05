توفير كراسٍ متحركة لذوي الهمم في لجان الانتخابات الرئاسية ببني سويف

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، عددا من المقرات واللجان الانتخابية، للاطمئنان على الاستعدادات والترتيبات النهائية المنفذة وفق الخطة التي أعدتها المحافظة استعداداً لإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

مواعيد الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر

ومن المقرر إجراء الانتخابات على مدار 3 أيام، بداية من الأحد المقبل 10 ديسمبر وحتى الثلاثاء 12 من نفس الشهر، والتي كانت قد سبقتها أعمال التصويت والاقتراع للمصريين في الخارج على مدار أيام 1، 2، 3 ديسمبر 2023.

توفير كراسي متحركة للتسهيل على ذوي الاحتياجات الخاصة

وتابع المحافظ عددًا من اللجان والمقار الانتخابية داخل بعض المدارس، للاطمئنان على توافر التجهيزات المطلوبة من أماكن الانتظار، وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات، وتوفير كراسي متحركة باللجان للتيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى أثناء إدلائهم بأصواتهم.

تكثيف أعمال النظافة بمحيط المقرات الانتخابية

ووجه المحافظ على أهمية وضرورة المتابعة على مدار الساعة لضمان توافر هذه التسهيلات خلال أيام الاقتراع والتصويت، والتواصل الدائم مع قوات التأمين وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للوقوف على الاحتياجات الطارئة أولا بأول، لسرعة توفيرها.

كما وجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة ومنع أية إشغالات والتنسيق مع الوحدات المحلية والمرور لعمل حملات لمنع انتظار السيارات أمام اللجان أو في محيطها، مؤكداً على اقتصار دور الأجهزة التنفيذية على الجوانب الإدارية والتنظيمية لتسهيل أعمال الاقتراع والتصويت .