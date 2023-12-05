كلية الآداب بجامعة الإسكندرية تعلن تقديم دورة تأهيلية للطلاب الصينيين

كشفت كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، عن الفرص المتاحة التي تقدمها كلية الآداب للطلاب الصينين، من خلال قسمي اللغة العربية واللغة الصينية بالكلية، مؤكدة أن القسمين شهدا إقبالا ملحوظا هذا العام من الطلاب، نظرا لما يتمتعا به من سمعة دولية جيدة في دولة الصين.

تأهيل الطلاب الصينيين في كلية الآداب

وبحسب بيان كلية الآداب في جامعة الإسكندرية اليوم، فإن وحدة اللغات والترجمة تقدم دورة تأهيلية ومواد تكميلية للطلاب الصينيين، حتى يستطيعوا التعامل مع المادة العلمية المقدمة لهم، ودراسة النحو والبلاغة والآداب والدراسات الإسلامية.

وأشار البيان، إلى تقديم الـTAFL CENTER دورات في اللغة العربية، بمستويات متعددة، وفقا لاحتياجات الطلاب، بالإضافة إلى أنشطة ثقافية للطلاب الصينيين في الرسم والموسيقى والخط العربي.

وأكد أن قسم اللغة الصينية يستقبل أساتذة زائرين وطلاب، من الجامعات الصينية المختلفة.

خريج صيني يحصد جائزة اللغة العربية في جامعة بكين

ولفت بيان الكلية، إلى أن أحد خريجي القسم قد حاز جائزة اللغة العربية بجامعة بكين، على مستوى الوطن العربي، وجرى إدخال اللغة الصينية ضمن اللغات التي تنشر بها المجلة الأكاديمية لكلية الآداب.