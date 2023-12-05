شركات السياحة تنظم برامج عمرة بالتقسيط.. تبدأ من 27 ألف جنيه

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، والتابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن بعض شركات السياحة بسبب هدوء معدلات رحلات العمرة خلال الشهرين الماضيين، لجأت لتنظيم برامج العمرة بالتقسيط لجذب أكبر عدد من المواطنين الراغبين في أداء العمرة، مشيرا إلى أن تلك البرامج تلقى رواجا لدى شريحة من المواطنين لا يمتلكون كامل قيمة برنامج العمرة.

أسعار برامج العمرة

وأضاف لـ«الوطن» أن أسعار برامج العمرة خلال شهر ديسمبر تبدأ من 27 ألف جنيه بالنسبة للبرامج الاقتصادية التي تبلغ مدتها نحو أسبوعين، موضحا أن غالبية المواطنين الذين سافروا للعمرة منذ بداية شهر سبتمبر الماضي وحتى الآن اختاروا البرامج الاقتصادية.

زيادة أعداد المسافرين للعمرة بسبب إجازات المدارس

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، أن أعداد المسافرين للعمرة سترتفع بشكل تدريجي بداية من منتصف الشهر الجاري وذلك بسبب اجازات المدارس الدولية، لافتا إلى أن أعداد المعتمرين المسافرين للعمرة ستصل للذروة نهاية شهر يناير المقبل وبالتحديد خلال إجازات منتصف العام الدراسي 2023-2024.