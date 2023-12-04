شركات السياحة: 50 ألف مواطن أدوا العمرة عبر تأشيرة زيارة شخصية

قال علاء أبوزينة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن عدد المواطنين المصريين الذين سافروا للمملكة العربية السعودية عبر البوابة المصرية للعمرة، بتأشيرة زيارة شخصية، منذ بدء عمل البوابة في 5 سبتمبر الماضي وحتى الآن، بلغ نحو 50 ألف مواطن.

وأوضح أبوزينة في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه الأعداد مسموح لها بأداء مناسك العمرة وفقا للتعليمات السعودية الخاصة بحاملي تأشيرة الزيارة، والتي تسمح بأداء العمرة لمدة 30 يوما.

وأضاف أن هناك عشرات الآلاف من المواطنين المصريين سافروا أيضا إلى المملكة العربية السعودية منذ سبتمبر الماضي بواسطة تأشيرة المرور للسعودية، والتي يسمح لحاملها خلال فترة بقائه بالسعودية والبالغة نحو 4 أيام بأداء مناسك العمرة ضمن ما يعرف ببرنامج «عمرة الترانزيت»، التي تنظمها شركتي الخطوط الجوية السعودية، وشركة طيران فلاي ناس.

وأشار أبوزينة إلى أن العدد الكبير من المواطنين الذين سافروا للسعودية عبر تأشيرات تسمح لهم بأداء مناسك العمرة، أثر على أعداد المواطنين المسافرين بتأشيرة عمرة ضمن برنامج تنظمه شركات السياحة، موضحا أن هناك هدوء كبير في رحلات العمرة خلال شهري نوفمبر الماضي وديسمبر الحالي.