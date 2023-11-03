30 ألفا من حاملي تأشيرات زيارة السعودية حصلوا على «باركود» بوابة العمرة

قال باسل السيسى، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن عدد المواطنين المصريين الذين سافروا إلى السعودية عبر بوابة العمرة المصرية، بلغ منذ 5 سبتمبر الماضى، حتى الآن، أكثر من 160 ألفا، منهم نحو 130 ألف معتمر، و30 ألفا من حاملى تأشيرات الزيارة الشخصية والسياحية التى حصل حامليها على باركود البوابة، للسماح لهم بالسفر عبر المطارات والمنافذ المصرية.

أعداد المعتمرين خلال سبتمبر وأكتوبر

أضاف باسل السيسى لـ«الوطن»، أن أعداد المواطنين المصريين الذين سافروا للعمرة خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر الماضيين، جيدة جدا، وتعطى مؤشرا بأن أعداد المعتمرين المصريين بنهاية موسم العمرة لهذا العام سيصل إلى نحو 500 ألف على أقل تقدير، لا سيما أن هناك آلاف الحجوزات، وصلت لشركات السياحة من الآن لرحلات العمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان المقبلين.

أسعار برامج العمرة

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أن أسعار العمرة حاليا باتت متفاوتة بين اليوم والآخر، بسبب وجود بعض التغيرات في أسعار بعض مكونات العمرة، ما جعل عديد من الشركات تتأنى فى تحديد أسعار برامج العمرة حاليا، موضحا أن الأسعار خلال الوقت الحالي، تتراوح ما بين 27 إلى 30 ألف جنيه، بالنسبة للبرامج الاقتصادية التي تبلغ مدتها نحو 14 يوما.