عضو بـ«غرفة السياحة» يكشف أسباب تراجع الإقبال على العمرة في نوفمبر

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن إقبال المواطنين المصريين على السفر لأداء العمرة خلال شهر نوفمبر الجاري جاء متوسطا، موضحا أنّ عدد المسافرين حاليا لأداء مناسك العمرة يقدر بنحو 1000 معتمر يوميا، وهو معدل أقل بكثير مما كانت عليه أعداد المسافرين خلال شهر سبتمبر الماضى.

160 ألف مواطن سافر للعمرة

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ أعداد المعتمرين المصريين المسجلين عبر البوابة المصرية للعمرة منذ بداية انطلاق رحلات العمرة 5 سبتمبر الماضي وحتى الآن بلغ أكثر من 160 ألف معتمر، موضحا أنّ أعداد المواطنين الذين سافروا للعمرة خلال سبتمبر 2023 أعلى من الذين سافروا لأدائها خلال شهري أكتوبر الماضي ونوفمبر الجاري.

سبب تراجع الإقبال عن العمرة

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أن السبب الرئيسى فى أن الإقبال على السفر للعمرة حاليا متوسطا يعود إلى أن الشهر الجاري لا توجد به إجازات حيث أن العام الدراسي بالمدارس والجامعات لازال مستمرا حاليا، كما أن شهر نوفمبر ليس من الأشهر التى يقبل فيها المواطنين على السفر للعمرة بكثافة.