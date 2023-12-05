أول رد فعل من أحمد فتوح بعد طلب الزمالك الجديد «خاص»

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن رد فعل أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق، بعد مطالبته بتقديم اعتذار رسمي للنادي، للعفو عنه، في ظل اقتراب انتهاء فترة إيقافه المقررة عليه من مجلس إدارة نادي الزمالك، بسبب خروجه من معسكر الفريق الأول لكرة القدم قبل مباراة زد في لقاء الجولة السادسة من منافسات دوري NILE.

وقال المصدر، خلال تصريحاته الخاصة لـ«الوطن سبورت»: «أحمد فتوح يكن كل الاحترام والتقدير للزمالك وإدارته وجماهيره، ولا توجد لديه أزمة في الموافقة على شرط الزمالك، لتقديم فيديو الاعتذار».

شرط المجلس للعفو عن أحمد فتوح

واشترط مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، لعودة أحمد فتوح للمشاركة في الفريق، خلال الفترة المقبلة، أن يعتذر لمجلس إدارة النادي بشكل رسمي.

ويرى المجلس أن الاعتذار هو السبيل الوحيد لمشاركة أحمد فتوح في المباريات، وهو ما رحب به اللاعب، وحال عدم اعتذاره سيستمر تجميد اللاعب مع دراسة أي عروض ستأتي للنادى لشرائه سواء داخلية أو خارجية.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد أصدر عقوبة صارمة بحق الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي، في وقت سابق، على خلفية ما بدر من الثلاثي خلال معسكر الفريق الأبيض قبل مواجهة زد ببطولة الدوري؛ إذ جرى خصم 25% من مستحقات «فتوح»، و20% من محمد صبحي، و15% من مستحقات مصطفى الزناري.