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فتوح أحمد: طارق عبد العزيز كان طيب القلب وصاحب مواقف جميلة

كتب:

أحمد عبد الرحمن
01:15 م | الإثنين 27 نوفمبر 2023
فتوح أحمد

فتوح أحمد

قال الفنان فتوح أحمد، خلال مشاركته في جنازة الفنان طارق عبد العزيز، إن الراحل كان يشهد له الجميع بطيبة قلبه، ومواقفه الجميلة.

أضاف «أحمد» لـ«الوطن»، أن طارق عبد العزيز، كان يحرص دائما على أن يعمل زملاؤه في الوسط، أكثر من حرصه على إيجاد ادوار لنفسه، فكان يهتم بهم ويرشحهم للأعمال الفنية.

فتوح أحمد في جنازة طارق عبد العزيز 

وكان فتوح أحمد، أول الحاضرين لأداء صلاة الجنازة على طارق عبد العزيز، بمسجد الشرطة، في منطقة الشيخ زايد، وذلك قبل وصول الجثمان.

وفاة طارق عبد العزيز

وغيب الموت طارق عبد العزيز، مساء أمس، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، داخل «لوكشين» مسلسل «وبقينا اتنين».

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فتوح أحمد أول الحضور لأداء صلاة الجنازة على الفنان طارق عبد العزيز
بقلم أحمد عبد الرحمن