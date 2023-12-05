فوز طالبات «أزهر الشرقية» بالمركز الأول في بطولة الجمهورية لألعاب القوى

حققت منطقة الشرقية الأزهرية المركز الأول على مستوى الجمهورية، في بطولة الجمهورية لألعاب القوى للمرحلة الثانوية فتيات، والتي أقيمت بمدينة الأسكندرية، وبمشاركة خمس وعشرين منطقة أزهرية.

أسماء الطالبات الفائزات في المسابقة

وأسفرت نتائج مسابقة الميدان في الوثب العالي عن فوز الطالبة ريم ثروت محمد بالمركز الأول، وفي الوثب الطويل فازت الطالبة فاطمة أحمد عبد الله ، بالمركز الأول، كما فازت الطالبتان علياء محمدالسيد، والطالبة هاجر مصطفى محمد علي، بالمركزين الأول والثالث في سباق 200 متر.

رعاية المسابقات والأنشطة الرياضية وفرق المنتخب

وتقدم محمود عبدالباقي، مدير إدارة رعاية الطلاب، الأستاذ محمود عبدالسميع الموجه العام للتربية الرياضية ، ومسئولي المسابقات والتدريب، بخالص التهنئة والشكر لفضيلة الدكتورالسيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، والدكتور عبدالله حسين ، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، على الدعم والرعاية التي يتم تقديمها للمسابقات والأنشطة الرياضية وفرق المنتخب.

تفعيل دور الأنشطة التربوية والرياضية

وجاء ذلك في إطار العمل على تفعيل دور الأنشطة التربوية والرياضية التى تهدف إلى غرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب من خلال المشاركة فى برامج وأنشطة تعير عن طاقة الطلاب والكشف عن مواهبهم وتنميتها، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 خاصة فى محور بناء الشخصية المصرية.