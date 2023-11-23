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معهد فتيات علي بن أبي طالب أول المنطقة الأزهرية بسوهاج في كرة السلة

كتب:

فهد فكري بلوم
04:33 م | الخميس 23 نوفمبر 2023
جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

حصد معهد فتيات علي بن أبي طالب النموذجي بسوهاج المركز الأول، في بطولة المنطقة لكرة السلة بالمرحلة الثانوية، بينما حصل معهد فتيات المراغة على المركز الثاني في البطولة، التي أقيمت تحت رعاية الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية بمركز  شباب النصر بحي راشد بسوهاج.

بطولة كرة السلة بسوهاج

واختتمت فعاليات البطولة، بحضور الدكتورة رشا جاسر، موجهة التربية الرياضية، ومن المقرر أن تشارك الفرق الفائزة في اختيار منتخب يمثل منطقة سوهاج الأزهرية في بطولة الجمهورية.

مبادرة أنا الراقي بأخلاقي

وفي سياق آخر تواصل منطقة سوهاج الأزهرية فعاليات المشروع التربوي «أنا الراقي بأخلاقي» بمعاهد سوهاج الأزهرية، حيث تتنوع الأنشطة الطلابية التي تعبر عن قيم المبادرة وتنادي بها، واستشعر الطلاب والطالبات أهميتها في بناء مجتمع يأمن أفراده على جميع نواحي حياتهم.

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بقلم فهد فكري بلوم