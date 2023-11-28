المنطقة الأزهرية بسوهاج تعلن مواعيد مسابقة القرآن الكريم.. تستمر 10 أيام

أعلن الشيخ أحمد حمادي رئيس منطقة سوهاج الأزهرية انطلاق تصفيات مسابقة القرآن الكريم بالأزهر الشريف للمعاهد والمكاتب وفروع الرواق الأزهري بمعهد الإمام علي بن أبي طالب النموذجي الإعدادي الثانوي بنين بمدينة ناصر.

حضر التصفيات الدكتور كمال فايز، مدير إدارة شئون القرآن الكريم بمنطقة سوهاج الأزهرية والمشرفين على التصفيات من إدارة شئون القرآن بمحافظة سوهاج.

توثيق مسابقة القرآن الكريم

وأعرب «حمادي» في بيان عن سعادته بمستويات الطلاب المشاركين وحسن التنظيم وجودة المعايير المستخدمة في التحكيم بين الطلاب واعتمادها المسابقة على التوثيق بالفيديو لمشاركات الطلاب، ما يؤدي لجودة النتائج وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

مواعيد مسابقة القرآن الكريم

وأضاف مدير إدارة شئون القرآن الكريم بمنطقة سوهاج الأزهرية، أن تصفيات المسابقة ستعقد لمدة عشرة أيام، بدأت أمس الاثنين حتى يوم الخميس، بمعهد الإمام على بن أبى طالب النموذجي الإعدادي الثانوي بنين بمدينة ناصر بحي شرق سوهاج لجميع الإدارات، بينما يكون يومي 6 و7 ديسمبر القادم لإدارات طهطا وجهينة وطما، لتجري التصفيات النهائية بمعهد محمود عنبر الإعدادي الثانوي بطهطا.