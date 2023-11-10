تنفيذ مبادرة «أخ ثان والرابط إنساني» في المنطقة الأزهرية بجنوب سيناء

قال مضر عبد السميع نوار، مدير عام منطقة جنوب سيناء الأزهرية إن المعاهد التابعة للمنطقة نفذت أنشطة مختلفة عن قيمة التعاون، على المستويين التعليمي والمجتمعي ضمن فعاليات مبادرة «أخ ثان والرابط إنساني» في نسختها الثانية وهذا انطلاقًا من دور الأزهر الشريف التوعوي بجانب دوره التعليمي، وحرصًا من منتسبي الأزهر على حمل رسالته ونشرها، وتقديمها للمجتمع.

أنشطة معهد فتيات طور سيناء الأزهري

قامت طالبات معهد فتيات طور سيناء الإعدادي الثانوي، بالعديد من الأنشطة، تتمثل في زيارات لمختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، وعقد لقاءات عشوائية للجمهور المحيط بالمعهد، وعمل مجسمات وملصقات وورش عمل وحصص تعاونية وتدريبات على الحاسب الآلي، وحصص التدريس المصغر، ومسرحة المناهج الدراسية لتفعيل قيمة التعاون فيما يخدم أهداف المبادرة وترسيخ القيمة في نفوس المتعلمين ونقل أثرها كرسالة أزهرية إنسانية للأسرة والمجتمع، واستكمالًا لدور المعهد في تفعيل قيم المبادرة، وحصوله على وسام التميز في الأسبوع الماضي.

نشاط معهد أبو زنيمة الإعدادي الثانوي

وفي السياق نفسه، عقد طلاب معهد أبو زنيمة الإعدادي الثانوي العديد من اللقاءات والاجتماعات مع الجمهور والمصالح الحكومية، لنشر قيم وثيقة الأخوة الإنسانية والتعريف بمبادئها وتطبيقها على أرض الواقع، من خلال جولات تعريفية بالشوارع والميادين، وتقديم الهدايا للمارة وعمال النظافة و الحرفيين ومشاركتهم في أعمالهم كتطبيق للقيمة عمليًا، إضافة إلى الحصص الدراسية بمكتبة المعهد باستخدام الوسائط والتكنولوجيا، للاستفادة منها في تفعيل قيم المبادرة وما يترتب عليه من تنمية مهارات الطلاب وإقحامهم في مجالات العمل الريادي.

نشاط معهد سانت كاترين الأزهري

كما شارك طلاب معهد سانت كاترين الإعدادي الثانوي، في إعداد فقرات إذاعية باللغة العربية واللغة الإنجليزية عن قيمة التعاون، وورش عمل لرسم لوحات وملصقات عن القيمة نفسها، وعقد ورش عمل بمعمل الحاسب الآلي لتدريب الطلاب على الريادة وتحمل المسؤولية، والتعاون على نقل الخبرات العلمية والحياتية وكيفية الاستفادة منها ونقلها لطلاب المعهد الابتدائي.

نشاط معهد دهب الأزهري

كما نفذ طلاب معهد دهب الابتدائي، العديد من الفعاليات والأنشطة عن قيمة التعاون، وأثرها على الفرد والمجتمع، بالمشاركة في عمل مجلات حائط، وإعدادوتنفيذ البرامج الإذاعية، والرسم والتلوين، والتدريب على الخدمة العامة والمعسكرات الطلابية، وعقد ورش عمل عن الطموحات لدى النشء، وتحقيق حلم الالتحاق بسوق العمل وتقلد المناصب الخدمية، ومشاركة أطفال روضة المعهد في تنفيذ القيمة، بالتعاون في وقت اللعب للاستمتاع بالوقت، والتعاون في إعادة ترتيب قاعات التعلم، وظهورها بمظهر لائق؛ لغرس القيمة في النشء منذ الصغر.

والجدير بالذكر أن مبادرة «أخ ثانٍ والرابط إنساني» تُعد تطبيقا عمليًا لبنود وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وقداسة البابا فرنسيس، والمعنية بنشر قيم الإخاء والمحبة والسلام على مستوى العالم.