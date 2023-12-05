رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024.. اعرف الخطوات بالتفصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي للتقدم للامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، والمقرر أن يبدأ في يناير المقبل وفق الخريطة الزمنية للعام الحالي المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّه كي يتمكن الطالب من ملء الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي وطباعتها، ينبغي أن يكون لديه بريد إلكتروني مدرسي خاص به، وإذا لم يكن لديه بريد إلكتروني يمكن الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّه يمكن انشاء البريد الإلكتروني المدرسي عبر الموقع الرسمي للوزارة بوابة مركز المعلومات من خلال الحساب المدرسي الموحد للخدمات الإلكترونية «حساب الطالب».

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2024

وأوضحت وزارة التعليم، خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي للعام الدراسي الحالي 2023-2024، كما يلي.

- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- الضغط علي رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي.

- الضغط علي تسجيل الدخول.

- أدخل البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

- تسجيل الدخول.