للمغتربين بالدقهلية.. اعرف مكان لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024

أعلنت مُحافظة الدقهلية، تحديد اللجان الانتخابية الخاصة بالمُغتربين والوافدين داخل المحافظة، والتي يجري التصويت بها بداية من 10 ديسمبر المقبل وحتى 12 ديسمبر الجاري، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأشارت محافظة الدقهلية إلى وجود عدة لجان للمُغتربين من أجل التصويت والإدلاء في الانتخابات الرئاسية، وهي:

- مدينة جمصة ونطاقها في لجنة مدرسة جمصة للتعليم الأساسي

- حي غرب المنصورة لجنة القرية الأوليمبية لجماعة المنصورة

- حي غرب المنصورة لجنة مدرسة ابن لقمان الإعدادية بنين

- حي شرق المنصورة لجنة المعهد الديني أمام مصر للطيران

- حي شرق المنصورة لجنة محطة القطارات بالمنصورة

- مركز ومدينة طلخا لجنة موقف السيارات بطلخا الجديد

- مركز ومدينة ميت غمر لجنة مدرسة تفهنا الاشراف الإعدادية بتفهما الإشراف

وأتاحت محافظة الدقهلية للمنتخبين المغتربين معرفة اللجنة الخاصة بهم من أجل الإدلاء بالأصوات في اللجان السابقة من خلال هذا الرابط من هنا.