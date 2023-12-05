النيابة الإدارية تشكل غرفة عمليات لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية 2024

قرر مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية تشكيل غرفة عمليات مركزية بنادي النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالرؤوف موسى رئيس مجلس إدارة النادي، لمتابعة سير أعمال الانتخابات الرئاسية من جميع جوانبها.

وتهدف الغرفة إلى تلقى الاستفسارات والملاحظات والشكاوى من مستشاري النيابة الإدارية القائمين بالإشراف على العملية الانتخابية في كل محافظات الجمهورية، والعمل على حلها ، وتوفير جميع الوسائل والسبل التي تهيئ لهم أداء واجبهم الوطني على الوجه الأكمل، وستستمر غرفة العمليات في أداء عملها لحين الانتهاء من كامل أعمال الاقتراع والفرز.