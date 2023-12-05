الرئيس التركي: قدمنا 12 طائرة وسفينتي مساعدات إلى قطاع غزة

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إننا قدمنا 12 طائرة وسفينتي مساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدة على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف «إردوغان»، في كلمته أمام القمة الخليجية التركية في الدوحة، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخاطر بمستقبل المنطقة كلها، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة واستهداف المدنيين العزّل.

وأكد الرئيس التركي، أن قتل الأطفال والنساء في قطاع غزة جريمة إنسانية، مؤكدا ضرورة محاسبة تل أبيب على جرائم الحرب في القطاع.