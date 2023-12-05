أخصائي نفسي: التربية السليمة من أهم العوامل المؤثرة في نمو وتطور الأطفال

قال الدكتور نور أسامة، الأخصائي النفسي واستشاري تعديل السلوك في لقاء تلفزيوني مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «TeN»، إن التربية السليمة من أهم العوامل التي تؤثر في نمو وتطور الأطفال، حيث أنها تساعدهم على بناء شخصية سوية ومستقلة.

يُعد الحب والرعاية من أهم الاحتياجات الأساسية للأطفال

وأضاف الأخصائي النفسي واستشاري تعديل السلوك أنه من ضمن هذه العناصر هي الحب والرعاية، حيث يُعد الحب والرعاية من أهم الاحتياجات الأساسية للأطفال، حيث تساعدهم على الشعور بالأمان والطمأنينة، مما يساهم في نموهم بشكل سليم، متابعًا أن الأطفال بحاجة إلى التوجيه والإرشاد من الوالدين أو المعلمين، وذلك لمساعدتهم في فهم العالم من حولهم واتخاذ القرارات الصحيحة.

يجب على الوالدين والمعلمين احترام الأطفال

واستكمل الأخصائي النفسي واستشاري تعديل السلوك أنه فيما يخص الاحترام يجب على الوالدين والمعلمين احترام الأطفال، وذلك من خلال الاستماع إليهم وتقدير آرائهم، مما يساهم في بناء الثقة لديهم.

وأضاف أن لكل طفل شخصية فريدة من نوعها، حيث يختلف الأطفال في احتياجاتهم واهتماماتهم وطرق تعلمهم، مشددا على أن التربية السليمة من أهم العوامل التي تساهم في بناء مستقبل أفضل للأطفال.