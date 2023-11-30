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حازم عمر: نجلي من ذوي الاحتياجات الخاصة.. وسأعمل على دمجهم في المجتمع

كتب:

أحمد الشرقاوي
06:28 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
المرشح الرئاسي حازم عمر

المرشح الرئاسي حازم عمر

قال المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إنه يشكر جميع الموجودين الداعمين له من كافة محافظات الجمهورية، قائلا: «تلقيت جميع المشكلات وهموم المواطنين من كافة المحافظات».

أهم مشكلات الصعيد المصري

وأضاف المرشح الرئاسي حازم عمر أن أهم مشكلات الصعيد المصري تكمن في التشغيل والتوظيف، ومستقبل أبنائهم، ولكنني أؤكد أن برنامجي الانتخابي سيقضي على البطالة من خلال العديد من المسارات، ومن بينهما أن تكون كافة محافظات مصر بيئة حاضنة للاستثمار قائلا: «عهد عليا في حال فوزي إن كل محافظات الصعيد هيكون فيها مصنع واتنين واربعة لحل هذه الأزمة».

الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة

وتابع: «المشكلة الثانية في الصعيد تكمن في ذوي الاحتياجات الخاصة، بكل ما يعرف عندي من قوة وصلابة من خلال ممارسة العمل السياسي، إلا أنني لين القلب مع ذوي الاحتياجات الخاصة ولهم مكانة خاصة في قلبي، وأنا أب لطفل من ذوي احتاجات خاصة، وابني عنده 20 سنة، ورأيت كافة أنواع التحديات، ويجب تفعيل القانون لدمجهم في المجتمع».

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